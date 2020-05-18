Lise öğrencileri evlerinden 19 Mayıs klibi çekti

Bursa'da lise öğrencileri evlerinde çektikleri videolarla 19 Mayıs'ı anlattı.

Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendilerini sorulan 19 Mayıs ne demek sorusunu evlerinde video çekerek cevapladı. Öğrencilerin her biri içinden geldiği gibi cevaplar verdi. Öğrencilerin videolarla verdiği bu cevaplar sınıf öğretmeni Yeşim Öz Alçay, tarafından klip haline getirildi. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.