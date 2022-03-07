Lise öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine destek

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/G Gazetecilik öğrencileri Beril Öykü Okay, Nursena Güngör, Ahmet Oğuzhan Kurt, Eyüp İlker Aydın, 'Zorlu hayata destek' projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşması için kitap, oyuncak, kıyafet ve benzeri malzemeleri teslim etti. Kampanya Koordinatörü Handan Akhan, "Öğrencilerimiz başka öğrencilere destek olmak hedefiyle giyim, oyuncak ve kitap isteyen ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunmak istedi. Bu desteği sağlayarak hem biz öğretmenlerin hem de diğer öğrencilerin saygı ve sevgisini kazandılar" dedi.

İnsanlara yardım etmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Nursena Güngör, ”Böyle bir projede yer aldığım için mutluyum. Elinde olan herkes ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli" diye konuştu.