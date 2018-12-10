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Lise öğrencilerinden lösemili çocuklar için farkındalık

Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından Bursa Anadolu Lisesi (BAL) öğrencileri Lösemili Çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla “Benimle Bir Karede Buluşur musun?” etkinliği düzenledi.

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Bursa Anadolu Lisesi (BAL) öğrencileri Lösemili Çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla “Benimle Bir Karede Buluşur musun?” etkinliği düzenledi. Gönüllü öğrenciler, arkadaşlarına dağıttıkları maskeler ile lösemiyle ilgili farkındalık oluşturdu.


Bursa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir gurup öğrenci kurduğu BALSEV ile, LÖSEV'e destek sağlıyor. Öğrenciler BALSEV ile toplumda ve arkadaşları arasında farkındalık oluşturmak için bir takım etkinliklerle takdir topluyor. Geçtiğimiz yıl LÖSEV'in “Yaşama el ver” projesine destek olan öğrenciler, bu yıl da “Benimle bir Karede Buluşur musun?” başlıklı etkinlik gerçekleştirdi. Lösemili çocuklar ile empati kurmak amacıyla 600 öğrenciye maske dağıtan gönüllüler, maske ile dolaşarak lösemili çocukları anlamaya çalıştılar. Öğrenciler, okul bahçesinde tek bir yürek olduklarının mesajını kalp koreografisi ile verdiler. Okul Müdürü İsmet Aksu, bütün öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, bu etkinliği gerçekleştiren BALSEV gönüllülerini tebrik etti.

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