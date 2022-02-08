Lise öğrencilerine ‘Tıp Kariyer Kampı'

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM), tıp eğitimi almak isteyen lise öğrencileri için ‘Tıp Kariyer Kampı' düzenledi. 5 gün süren etkinliğe Bursa'nın farklı okullarında eğitim gören öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.

USİM yöneticileri, Türkiye'de daha önce benzeri görülmeyen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tıp Fakültesinde okumak isteyen ve Bursa'nın farklı okullarında eğitim gören lise öğrencileri için düzenlenen ve 5 gün süren Tıp Kariyer Kampı'na onlarca öğrenci katıldı. USİM Kurum Dışı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan kamp, aynı zamanda devlet tıp fakülteleri içinde Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerden oluşan kampa katılan öğrenciler, tıp fakültesinin deneyimli öğretim üyelerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

USİM Akran Eğitim Grubu'nda yer alan tıp fakültesi öğrencilerinin de tecrübe paylaşımlarında bulundukları kampın, yaz aylarında da sürdürülmesi hedefleniyor. Yöneticiler, yeni dönem eğitim kampı duyurularının usim.uludag.edu.tr sayfasından yayımlanacağı bilgisini paylaştı.