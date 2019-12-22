Lise ??rencisinin ?l?m?ne sebep olan s?r?c?ye 15 y?l hapis cezas? istemi

Bursa'da kald?r?mda y?r?yen ??rencilerin aras?na dalarak 15 ya??ndaki ??rencinin ?l?m?ne sebep olan servis minib?s? ?of?r? hakk?nda ?taksirle ?l?me ve yaralanmaya neden olmak? su?undan 15 y?la kadar hapis cezas? istemiyle dava a??ld?.

Bursa'n?n Mudanya il?esi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde 2019 y?l? Ekim ay?nda Mehmet A. y?netimindeki 16 S 1781 plakal? ??renci servis minib?s?, kontrolden ??k?p kald?r?mda y?r?yen lise ??rencisi ?skender ?im?ek (15) ile iki arkada??na ?arpm??t?. Kazada yaralanan ?im?ek ve arkada?lar?, Bursa ?ehir Hastanesine kald?r?lm??t?. Tedaviye al?nan yaral?lardan ?skender ?im?ek, doktorlar?n t?m ?abas?na kar??n kurtar?lamam??t?. Kazan?n ard?ndan g?zalt?na al?nan servis s?r?c?s? Mehmet A. ise sevk edildi?i adliyede tutuklanarak cezaevine konulmu?tu.

Bursa Cumhuriyet Ba?savc?l???nca kaza ile ilgili y?r?t?len soru?turma tamamland?. Cumhuriyet savc?s?n?n haz?rlad??? iddianame Bursa 6'nc? A??r Ceza Mahkemesine g?nderildi. ?ddianamede hakk?nda ?taksirle ?l?me ve yaralanmaya neden olmak? su?undan 15 y?la kadar hapis cezas? istemiyle dava a??lan Mehmet A., ?8 y?ld?r ayn? servis ?irketinde evrak i?lerinde ?al???yorum. Kulland???m servis arac?n?n s?r?c?s? ?nal'?n yak?n? vefat etti?i i?in kulland???m ikinci g?n? kaza meydana geldi. Olay gecesi saat 01.00 yatt?m, sabah 06.30'da kalkt?m. Genelde saat 22.00 veya 23.00 s?ralar?nda yatar?m. Sabah 10 ??renci ve 5 ??retmeni ald?m. Bademli taksi dura?? ?n?ne geldi?imde g?zlerim karar?nca direksiyon hakimiyetini kaybettim. Y?r?yen iki ?ocu?u g?rd?m, frene bast?m ancak arac?m? durduramad?m. Tansiyon, ?eker hastas? oldu?um i?in b?yle bir ?ey ba??ma geldi? diye kendini savundu.

?ddianamede s?r?c? Mehmet A.'n?n bu ?ekilde savunmas?n?n yer almas?na ra?men dinlenen tan?k beyanlar?nda ise, ?Ankara'dan ge? vakitte d?nd???, sabah 06.30 s?ralar?nda servis minib?s?n? kullanmaya ba?lad???, bayg?nl?k ve rahats?zl?k ge?irmedi?i, yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle g?zlerinin kapand???? ifade edildi.

Savc?, ?taksirle ?l?me ve yaralanmaya neden olmak? su?undan san?k hakk?nda 15 y?la kadar hapis cezas? istemiyle dava a?t?. Tutuklu s?r?c? ?n?m?zdeki ay hakim kar??na ??kacak.