İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liseli öğrencilerden maske üretimi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lise öğrencileri maske imâl ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lise öğrencileri maske imâl ediyor.


Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin üretim kapasitesi harekete geçirilerek, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin yanı sıra maske ve yüz koruyucu siper için de seri üretime başlandı. Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Lisesi maske üretimi yapıyor. İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve Şube Müdürü Hakan Yastıkçıoğlu, üretim yapan öğrencileri ziyaret ederek, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde korona salgınını önlemeye destek veriyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.