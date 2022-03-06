Liseliler münazarada karşı karşıya geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği, 46 okuldan, 132 takım ve 264 öğrencinin katıldığı Bursa Liselerarası Münazara Turnuvası başladı.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her alanında önemli proje ve etkinlikleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gençlerin kendilerini daha iyi ifade edebilme ve toplum önünde konuşabilme yeteneğinin gelişimine katkı sunmak hedefiyle münazara turnuvası düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve geçtiğimiz yıl ulusal çapta online olarak yapılan münazara turnuvası, bu yıl yerel ölçekte yüz yüze yapıldı. Bursa genelinden 46 okuldan, 132 takım ve 264 öğrencinin katıldığı Bursa Liselerarası Münazara Turnuvası, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda başladı. Turnuvanın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de katıldı.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, liseli gençlere kendilerini geliştirmeleri yolunda tavsiyelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle eğitim konusunda ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bu turnuva ile gençlerimizde yapıcı tartışma kültürü oluşturmak, inandırıcılık, toplum önünde konuşabilme, hızlı düşünme ve cevap verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bazen öyle gençlerle karşılaşıyorum ki çok iyi bir üniversite bitirmiş, ama kendini ifade edemiyor, konuşamıyor. Bu nedenle sizlere tavsiyem, kendinizi geliştirin, çok okuyun, tartışın" dedi.

Hafta sonu olmasına rağmen salonu dolduran öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise, "Böyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olduğu sürece bu devletin belini kimse bükemez. Hepinize teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürüm Bursa Büyükşehir Belediyesine. Gerçekten Milli Eğitim Müdürlüğü'nün elini hiç bırakmıyorlar. Bütün organizasyonlarımızı destekliyorlar. Çocuklarımıza ışık olmaya, yol olmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından münazara karşılaşmaları start aldı. Turnuvanın finali 9 Mart Çarşamba günü Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacak.