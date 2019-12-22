Lodosta devrilen a?ac?n alt?nda kald?

Bursa'da parkta oturan adam, ?iddetli lodos sebebiyle devrilen a?ac?n alt?nda kald?.

Olay, Nil?fer il?esi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Be?evler Caddesi ?zerinde bulunan bir parktaki bankta oturan E.A., ?iddetli lodos nedeniyle devrilen a?ac?n alt?nda kald?. Ne oldu?unu anlamayan adam, kendi imkanlar?yla devrilen a?ac?n alt?ndan ??kt?. ?evredeki vatanda?lar?n ihbar? ?zerine sa?l?k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri a?ac?n devrildi?i park?n etraf?nda g?venlik ?nlemi al?rken, sa?l?k ekipleri de E.A.'y? ambulansa alarak tedavi etti. ?lk tedavisinin ard?ndan ?ekirge Devlet Hastanesi'ne kald?r?lan adam?n v?cudunun ?e?itli yerlerinde k?r?klar bulundu?u ??renildi.

"Bir anda ?at?rdama sesi geldi"

A?ac?n devrildi?i esnada ?ans eseri yoldan ge?erek olay? g?ren gen?ler, "Park?n kenar?nda bulunan yoldan ge?erken bir anda ?at?rdama sesi geldi ve daha sonra bir adam ba??rmaya ba?lad?. Sesin geldi?i yere do?ru gitti?imizde lodos nedeniyle devrilen a?ac?n alt?nda bir adam?n oldu?unu g?rd?k. Bu adam daha sonra kendi imkanlar?yla a?ac?n alt?ndan ??kt?. ??kt?ktan sonra ambulans? ?a??rd?lar ve gelen ambulans kanlar i?erisindeki adam? alarak tedavi etti" diye konu?tu.