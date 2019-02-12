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Lodosta otomobilin üzerine dal parçası düştü

Bursa’da lodos sebebiyle park halindeki bir aracın üzerine 2,5 metrelik dalın düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da lodos sebebiyle park halindeki bir aracın üzerine 2,5 metrelik dalın düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, gece saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkun Olcay, sabah saatlerinde işe gitmek için aracının yanına geldiğinde ön camın kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevreyi kontrol eden Olcay, otomobilinin yanında 2,5 metre uzunluğunda dal parçası gördü. Olcay'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tutanak tuttu.



Düşme anı kamerada


Güvenlik kamerası görüntüsünde, sabaha karşı 04.10 sıralarında şiddetli rüzgar çıktığı ve ağaçtan kopan dalın otomobile zarar verdiği görülüyor. Bursa Valiliği, dün vatandaşları lodos ve fırtına konusunda uyarmıştı.


Sabah işe gitmek için aracının yanına geldiğini anlatan Olcay, “Aracımın camının kırık, kaportada da ufak hasar olduğunu gördüm. Etrafı kontrol ettiğimde aracımın üzerine dal parçası düşmüş. Sanırım akşam lodos vardı ve o yüzden düştü” dedi.

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