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Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

Lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol kapandıBURSA (İHA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol ulaşıma kapandı.

Lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol kapandı



BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol ulaşıma kapandı.


İnegöl'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Süleymaniye Mahallesi İstiklal caddesi üzerindeki 5 metre uzunluğundaki ağaç, kökünden kırılarak yola devrildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. İtfaiye ekiplerinin ağacı parçalara ayırıp yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe açıldı.

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