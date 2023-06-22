Lojistiğin ilk tercihi Ağır Vasıta oluyor

satış ve satış sonrası hizmetlerini veren Bursa Ağır Vasıta, lojistik sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Semih

Lojistik'e 12 adet yeni jenerasyon DAF çekici teslim etti. Bursa Ağır Vasıta'dan almış oldukları hizmetler hakkında konuşan Semih Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Bulut, “Bursa Ağır Vasıta ile işbirliğimiz yaklaşık 2017 yılında başladı. O günden bugüne kadar artarak devam etti. İşbirliklerimizdeki bizim için en önemli faktör dürüstlüktür. Bursa Ağır Vasıta, bugüne kadar bize verdiği tüm sözleri eksiksiz olarak yerine getirerek güvenimizi kazandı ve kendileri ile ilişkilerimiz ticaretten çok dostluğa dönüşmüş durumda. Gerek araç tedariği, gerekse satış sonrası hizmetler kısmında tüm problemlerimize eksiksiz olarak yanıt vererek gerekli tüm desteği sağladılar. Bursa Ağır Vasıta ile işbirliğimizin katlanarak büyüyeceğine olan inancımız tam. Artık marka tercihimizi DAF'tan, bayi tercihimizi de Bursa Ağır Vasıta'dan yana kullanacağız” diye konuştu.

Araçları uzun yıllardır kullandıklarını ve araçlardan memnun olduklarının altını çizen Bulut, “Türkiye'den Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelere ekspres ve parsiyel taşımacılık yapıyoruz. Bunun dışında tehlikeli madde taşımacılığı da yapmaktayız. DAF markası ile ilk olarak 2002 yılında tanıştık. O yıldan bugüne kadar yaklaşık 51 araçlık filomuzun neredeyse tamamı bu marka araçlardan oluşmaktadır. Gerek satış gerek satış sonrası hizmetler kısmında olsun, ihtiyacımız olan tüm desteği bulabildik. Uzun yol taşımacılığında araçlarımızın büyük yüklere karşı çok dayanıklı, az yakan ve güçlü araçlar olması gerekiyor. Aynı şekilde her ihtiyacımız olduğunda gerekli servis hizmetini alabilmek de oldukça önemli bir husus. Bu uzun serüvenimizde marka ihtiyacımız olan her şeyi sağladı” dedi.

Bursa Ağır Vasıta'nın müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, “Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermeyi ve müşteri memnuniyetini en yüksek noktada tutmayı temel hedef edindik. Sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Semih Lojistik ile uzun yıllara dayanan sağlam bir işbirliğine imza atmak bizler için çok değerli. Bursa Ağır Vasıta olarak müşterilerimizin çözüm ortağı olmak ve hem kendilerine, hem de ülkemize hizmet etmek en büyük hedefimizdir. Semih Lojistik'e işbirliği için teşekkür ediyor, araçlarımızın firmalarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.