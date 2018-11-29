Lokanta bacasında yangın

Bursa'nın İnegöl içesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı.

Cuma Mahallesi Hacı Sadullah Sokak üzerinde bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında lokantanın içi dumanla kaplandı. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri bacaya ulaşmada güçlük çekse de yangına müdahale etmeyi başardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.