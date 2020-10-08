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Lokantada patlama

Bursa’nın Keles ilçesinde sanayi tüpünün patlayıp alev aldığı lokantada yangın çıktı.

Bursa'nın Keles ilçesinde sanayi tüpünün patlayıp alev aldığı lokantada yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, lokanta içerisinde sanayi tüp başlığının fırlaması sonucu patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle esnaflar korku dolu anlar yaşarken, yangın çıkan lokantada büyük hasar meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar polise ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen bir vatandaşa müdahale ederek hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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