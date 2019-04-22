Lokantada yangın paniği

Bursa'da şehir merkezinde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan ufak çaplı yangın çok sayıda itfaiye ekibini harekete geçirdi.

Öğle saatlerinde Kent Meydanı'nda bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Sıcaklığın etkisiyle bacanın içerisinde bulunan kurumlar alev aldı. Durumu fark eden lokanta çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangının söndüğünü görünce tedbir maksatlı soğutma çalışması yaptı. Lokanta kısa süre sonra tekrar hizmet vermeye devam etti.