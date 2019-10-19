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Lokantadan uyuşturucu çıktı

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalburt mevkisinde bulunan lokanta ve eve düzenledikleri baskında hint kenevirinden kubar esrar yapan şahsın evine baskın yaptı.

Yapılan baskında yüklü miktarda esrar maddesi ele geçirdi


Alınan bilgilere göre; Uyuşturucu satışı yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde ikamet eden ve evinin alt katını lokanta olarak kullanan M.U., isimli şahsın evinde ve evin müştemilatında kenevirleri kurutarak esrar haline getirdiği yönünde bilgiler ulaştı. Söz konusu yerde savcılıktan alınan arama kararıyla arama yapıldı. Yapılan aramada 1100 gr kubar esrar, 1 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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