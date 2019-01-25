Lokman Hekim Camii'nin temeli atıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesine yeni cami yapılıyor.

Halitpaşa Mahallesi'nin cami ihtiyacı gideriliyor. Lokman Hekim Camii'nin temeli dualarla atıldı. Mudanyalı 2 müteahhit tarafında yapımı üstlenilen caminin temel atma törenine Kaymakam Faik Oktay Sözer, Mudanya Müftüsü E. Mehmet Soylu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal ve vatandaşlar katıldı. 3 bin 200 metrekare arsa üzerine inşa edilen cami toplam bin 600 metrekare ibâdet alanına sahip olacak. 1 büyük, 8 küçük kubbe olmak üzere 19 kubbe ve 2 minare olacak. Cami içerisinde erkekler ve kadınlar mescidinin dışında Kur'an-ı kerim kursu ve 3-6 yaş kreş alanı, kadınlar mescidi için asansör bulunmakta. Kadınlar ve erkekler için tuvalet, abdest alma yerleri olacak. Osmanlı mimarîsi tarzında inşâ edilecek caminin Ankara Beştepe Camii'nden ilhâm alınarak planlandığı ifâde edildi.

Kaymakam Faik Oktay Sözer, “Mahallemizde böylesin bir ihtiyaca cevap verebilecek güzellikteki camiinin yapımına öncülük eden işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Yıldıztepe ve Yenimahalle'de ibadethane yeri bulabildiğimiz takdirde buralara da yeni cami yapacak işadamlarımız var. Camimiz mahalle sakinlerimiz için şimdiden hayırlı olsun “diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.