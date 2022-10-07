Lokman Koçaslan Otomotiv, çözüm ortağı olmaya devam ediyor

Kömürcülük, çeltik kabuğu, tavukçuluk, büyükbaş hayvan ve tarım alanlarında hizmet Erşenler Tarım, filosuna 6 adet MAN TGX'i dahil etti. Lokman Koçaslan Otomotiv'in müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Temsilcisi Melih Kazi, “Müşterilerimizin çözüm ortağı olmak, müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini en aza indirgemek ve en kaliteli hizmeti vermek bizlerin temel hedefidir. Tüm bu hedefler doğrultusunda, Bigadiç'in başarılı firmalarından olan Erşenler Tarım ile yapmış olduğumuz işbirliği bizler için çok değerli. Kendilerine teşekkür ediyor, araçlarımızın kendilerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Erşenler Tarım Yöneticisi Mehmet Erdoğan, “Kuruluş yılımız olan 2003 yılından beri ilk günden itibaren hem hizmet kapasitemizi, hem de ürün gamımızı geliştiriyoruz. Müşterilerimiz ve piyasanın talepleri doğrultusunda en yüksek kalite ürünü, en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Yüksek kalite anlayışını temel alan bir firma olarak, tüm iş ortaklıklarımızda bu konuya dikkat ediyoruz. Bu sebeple hem kalitesi, hem güvenilirliği hem de verimliliği açısından sınıfının en iyilerinden olan araçlarla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra hem satış, hem de satış sonrası hizmetlerde ihtiyacımız olan tüm desteği eksiksiz bir şekilde bizlere sunan Lokman Koçaslan Otomotiv'e teşekkür ederiz” dedi.

Teslimat törenine Erşenler Tarım Ortakları Mehmet Erdoğan, Ali Topuz ve Hüseyin Şenoğlu ile Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Temsilcisi Melih Kazi katıldı.