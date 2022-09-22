Lokman Koçaslan Otomotiv, yetkili satış ve servis merkezini hizmete açtı

Taşıma ve lojistik sektöründe 4 konumda hizmet veren Lokman Koçaslan Otomotiv, Eskişehir'de yetkili satış ve servis merkezini hizmete sundu.

Yapıcı, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olma misyonuyla yola çıkan, Kia markasının satış, servis, yedek parça ve 2. el hizmetlerini sunan Lokman Koçaslan Otomotiv, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir olmak üzere 4 ilde, 5 lokasyonda hizmet vermektedir. Lokman Koçaslan Otomotiv'i sektörün lider firmalarından biri yapmak, bu bayrağı daha ileriye taşımak ve mevcut iş modellerine yenilerini ekleyerek büyüyebilmeyi hedeflediklerinin altını çizen Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Koçaslan, “Koçaslanlar Holding olarak, kuruluş yılımız olan 1974 yılından beri hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde en çok istenilen ve bekleneni keşfederek, ihtiyacı görüp tespit ederek ve bu ihtiyacı daha ekonomik koşullarda sunarak fark oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu tespitler ve beklentileri analizlerimiz sonucunda, otomotiv sektöründe özellikle son yıllarda büyük bir atağa kalkarak sektörünün öncülerinden biri haline gelen Kia markasını Eskişehir'liler ile buluşturma kararı aldık. Tüm dünyada ve Türkiye'de oldukça başarılı satışlara ve yüksek müşteri memnuniyetine sahip olan Kia'yı Eskişehir ve çevre illere daha fazla tanıtmak ve pazar payını arttırmayı hedefliyoruz. Kia markasının yenilikçi, zamanının ötesinde tasarım ve yüksek kalite anlayışını maksimum müşteri memnuniyeti ilkemiz ile birleştirerek bunu müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

Türkiye'de satış ve satış sonrası hizmet kalitelerini arttırarak bayi ağı ile birlikte büyümeye devam etmeyi planladıklarının belirten Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Koçaslan, “Genel bakış açımız, ‘En iyi diye bir şey yoktur, hep daha iyisi vardır' noktasından hareket etmek. Temsil ettiğimiz markaların doğrularıyla kendi doğrularımızı birleştirmeye devam ederek, sektörün ihtiyaçlarına en uygun ve geçerli çözümleri bulan, kalite ve müşteri odaklı bir şirketiz. Bu misyon ve değerlerimizle, Eskişehir'imize sunmuş olduğumuz Kia bayimizi açmış olmaktan büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz. Geçmişten bugüne korumuş olduğumuz maksimum müşteri memnuniyeti ve kalite anlayışımızı daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

Geleceğin teknolojisi olan elektrikli otomobiller hakkında konuşan Koçaslan, “Kia, otomobil sektörünün geleceği olan ve her geçen gün trafikte daha çok görmeye başladığımız elektrikli araç sektöründe fark oluşturan bir marka. Elektrik-Küresel Modüler Platformu'nu(E-GMP) kullanan EV6 ve akıllı sürüş için gelişmiş teknolojiler ile donatılan Niro EV ile sektörünün öncü markalarından biri konumunda. Lokman Koçaslan Otomotiv olarak bizler sıfır karbon emisyonlu elektrikli araç modellerini destekliyoruz. Bu bağlamda elektrikli araçların tüm bakım ve onarımlarını yapabilecek donanıma ve bilgiye sahip olan servisimiz ile elektrikli otomobillere, dolayısıyla doğaya katkı sağlayabilecek yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Markamız son yıllarda bildiğiniz üzere tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir atılım göstermekte. Kia'nın geçmişle ilgili Türkiye'deki algısının çok farklı konuma geldi. Lokman Koçaslan Otomotiv'in yeni konumunda da Kia'nın iki yıldır başlatmış olduğu değişimin aslında bir parçası. Önümüzdeki on yıla tüm dünya otomotiv sektöründe damga vuracak, imza atacak bir markanın açılışını yapıyoruz. Bu bağlamda markamıza, Anadolu Grubu'na ve Çelik Motor'a güvenerek Kia'yı Eskişehir'de temsil eden Lokman Koçaslan Otomotiv ailesine aramıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye'de satış ve satış sonrası hizmet kalitelerini arttırarak bayi ağı ile birlikte büyümeye devam etmeyi planladıklarının altını çizen Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan ise, “Lokman Koçaslan Otomotiv olarak en yüksek kalitedeki ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı ile tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Kia modelleri hali hazırda kaliteleri, sağlamlıkları ve zamanının ilerisinde teknolojileri ile tüm dünyada tercih ediliyor. Biz de Lokman Koçaslan Otomotiv olarak Kia'ya yakışır bir şekilde güçlü bir hizmet ağına sahip olmayı, müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırabilecekleri hizmetler sunmayı ve benzersiz bir sürüş deneyimi yaşamalarını temel amaç edindik. Bizim için en önemli hedeflerden biri müşterilerimizin eksiksiz bir hizmet almalarını sağlamak. Bu nedenle satış ve satış sonrası hizmetlerimizin kalitesine büyük bir önem vermekteyiz. Yüksek hizmet kapasitemizi maksimum müşteri memnuniyeti ilkemizle birleştirerek ülkemiz ve müşterilerimize sağladığımız katma değer ile Toplam Fayda yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 500 kişilik yoğun bir katılım sağlandığı açılış törenine Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, Kia Türkiye Satış Direktörü Bülent Güler, Kia Türkiye Pazarlama Müdürü Berna Erol, Kia Türkiye Bayi Geliştirme Müdürü Emre İmamoğlu, Kia Türkiye Satış Bölge Müdürü Ulaş Çağlı, Kia Türkiye SSH Bölge Müdürü Erdi Sevim, Kia Türkiye Pazarlama Sorumlusu Anıl Erensoy, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Lokman Koçaslan, Yakup Koçaslan ile Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan hazır bulundu.