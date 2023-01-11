Lokman Koçaslan Otomotiv'e servis ödülü

Lokman Koçaslan Otomotiv, Yetkili Servisler Toplantısı'nda servis ödülünün sahibi oldu.

Lokman Koçaslan Otomotiv, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir olmak üzere 4 konumda 30 bin metrekare alanda verdiği satış, servis, yedek parça ve 2. el hizmetleriyle 2022 yılının ödüllerini topladı. Lokman Koçaslan Otomotiv'in İzmir Şubesi, MAN Türkiye'nin düzenlemiş olduğu 2022 2. dönem Yetkili Servisler Toplantısı'nda en iyi 2. Bayi Ödülü'nü kazandı. Başarıları ve bu başarının temelleri hakkında konuşan Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Bora Berköz, “Lokman Koçaslan Otomotiv ekibi olarak başarımızın temelinde, hırs, takım çalışması, doğru sinerjiyi yakalamak ve hedeflenen amaca ulaşabilmek için maksimum çabayı ve çalışmayı göstermek yatıyor. Biz büyük bir aileyiz ve ailemizin her bir bireyi, birbirine güvenen ve destekleyen temel yapı taşlarını oluşturuyor. Gücümüzü ve istikrarımızı oluşturan şey de aslında bu birlik ve beraberlik. Tüm bu unsurların, maksimum müşteri memnuniyeti anlayışımız ile bir araya gelmesi sonucu bu ödüle layık görüldük. MAN Türkiye'ye ve bizleri tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Lokman Koçaslan Otomotiv'in 2023 hedefleri hakkında konuşan Berköz, “2023 yılında, hizmet kalitemizi ve hızımızı arttırıcı planlarımız mevcut. Tüm müşterilerimize daha hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek için ekibimizi; eğitimlerle, yeni teknolojik ekipmanlarla, daha esnek çalışma saatleriyle organize edebilmek için projelerimiz bulunmaktadır” diye konuştu.