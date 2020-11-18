Longozda hazan güzelliği

Türkiye'de sonbahar denince akla gelen birkaç yer olsa da Bursa'nın Karacabey ilçesinde sonbahar manzaraları yaban hayatı ile birleşince ortaya alışılmışın dışında kartpostallık görüntüler sunuyor. Sararan yapraklar, kuruyan sazlıklar ve göçmen kuş türleri ile birleşen manzaraları ile Karacabey sonbahar'da dikkatleri üzerine çekiyor.

Sonbahar ile birlikte sararan yapraklar sadece ormanlık alanlarda değil sazlıklar, göllerde eşsiz manzaralar sunuyor. Karacabeyli doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş çektiği sonbahar temalı doğa fotoğrafları ile Karacabey'in sonbahar halini gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Karacabey Longoz Ormanları, Kocaçay Deltası, Ihlamur Ormanları ve Uluabat Gölü ile Türkiye'nin eşsiz doğal alanlarını içerisinde barındıran Karacabey sonbaharda büyülüyor.

Tüydeş ‘Elbette sonbahar doğanın her haliyle güzel. Ancak ben bunu yaban hayvanları ile birleştirerek özellikle ülkemiz doğasına daha çok dikkat çekmek istiyorum. Ve bu manzaralara onları da dahil etmeye çalışıyorum. Karacabey her yıl yüzlerce flamingonun kışlık konaklama alanı. Aynı zaman da pelikanlar için de kışın sığınabilcekleri ender sulak alanlara ev sahipliği yapıyor. Sadece bunlar değil elbette kıyı kuşlarından ötücülere, yırtıcılardan balıkçıllara yüzlerce türün adresi olan bu bölge'de özellikle bu alanda farkındalığın artması en büyük temennim.' Dedi.