Lösemi farkındalığı için turuncu fatura

Uludağ Elektrik, sağlık, çevre ve sosyal alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Sosyal Faturalar Projesine devam ediyor. Şirket, Lösemili Çocuklar Haftası'nda bu hastalığa dikkat çekmek için turuncu renkte tasarlanmış faturalarını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de müşterilerine ulaştırıyor. Faturalarda “Lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır” mesajını veren Uludağ Elektrik, toplumda farkındalık oluşturmaa devam ediyor. Şirket, binasının aydınlatmasını da turuncuya çevirerek konuya dikkat çekiyor.

Farkındalık oluşturan projelerin toplumun bilinçlenmesinde büyük önem taşıdığını söyleyen Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, ‘Halk dilinde kan kanseri olarak bilinen Lösemi, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ve tedavi sonrasında hastaların normal yaşantılarına geri dönebileceklerini vurgulamak istedik. Bu bağlamda, müşterilerimize turuncu renkte tasarlanan faturalar gönderdik. Gönderdiğimiz faturalarımızda yer verdiğimiz mesajımızla da müşterilerimizin lösemi hastalığı ile ilgili bilinçlenmelerine katkı sağladık. Binamızın aydınlatmasını da löseminin rengi olan turuncu renge çevirdik. Ayrıca çalışanlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) standını şirket bünyemizde konumlandırarak, lösemili çocuklarımız için kaynak sağlayarak destek verdik. LÖSEV'le yaptığımız iş birliği doğrultusunda kahraman lösemili çocuklarımızı tüm kalbimizle destekliyoruz' dedi.