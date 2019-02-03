Lösemi hastası 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 11 yaşındaki lösemi hastası çocuk hayatını kaybetti.

Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki Adnan Taşkıran'ın (11) 1 yıl önce lösemi olduğu tespit edildi. 4 ay önce kök hücre nakli yapılan çocuğun hastalığı tekrarladı. Bir hafta önce yeniden ilik nakli yapılan küçük çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Adnan'ın cenazesi Gemlik ilçesinde toprağa verilecek.