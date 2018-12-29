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LÖSEV çocuklarından 2019'a umut dolu bir merhaba

Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı (LÖSEV), bütün Türkiye’de düzenlenen geleneksel yeni yıl balosunu Bursa’da kayıtlı lösemi ve kanser hastası çocuklarla bugün gerçekleştirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı (LÖSEV), bütün Türkiye'de düzenlenen geleneksel yeni yıl balosunu Bursa'da kayıtlı lösemi ve kanser hastası çocuklarla bugün gerçekleştirdi.


Dans, müzik gösterileri ve sürprizlerle dolu balo çocukların neşesine neşe kattı. Yılbaşı pastası ve Noel Baba'nın yanı sıra masal kahramanlarının yer aldığı partide çocuklar yeni yılı kutladı. Sihirbaz gösterisi ve Barış Manço'ya benzerliğiyle Alper Dinçer şarkılarıyla çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla beraber şarkılar seslendiren Dinçer, yeni yıl pastasını onlarla birlikte kesti.

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