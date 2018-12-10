Lösev Gönüllüleri zirvede buluştu

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi, ‘Dünya Gönüllüler Günü' kapsamında gönüllüleriyle birlikte Uludağ'da düzenlenen kutlama etkinliğinde buluştu. Dünya Gönüllüler Günü'nü bir çok ilde düzenlediği farklı etkinliklerle kutladı. Gönüllüler günü kapsamında Bursa Uludağ'da buluşan LÖSEV Gönüllüleri keyifli bir kutlamaya imza attılar.

Birleşmiş Milletler tarafından 1985'ten bu yana her yıl 5 Aralık'ta, gönüllü çalışmaları ve faydalarını duyurmak, gönüllülük bilincini arttırmak amacıyla Dünya Gönüllüler Günü kutlanmaktadır. LÖSEV Bursa Şubesi tarafından 2. Oteller Bölgesi'nde düzenlenen programa 7'den 70'e çok sayıda LÖSEV gönüllüsü katıldı. İlk olarak Zirve Cafe Tesisleri'nde mangal partisiyle başlayan programda, kar yağışının başlamasıyla coşku ikiye katlandı. Gönüllüler çalan müziklerle coştular, yağan kar eşliğinde dans ettiler. Ardından hem doğa yürüyüşü, hem bembeyaz manzara da fotoğraf çekerek beyaz örtünün keyfini çıkardılar.

LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Emecan Özcan gönüllülüğün önemine vurgu yaparak " Türkiye genelinde 35 bin kayıtlı çocuk ve yetişkin kanser hastası ve ailesine yardım elimizi uzatırken en büyük destekçilerimiz gönüllülerimizdir. Türkiye genelinde sayıları 4 milyonu geçen, Bursa'da da 30 bini aşkın gönüllümüzün desteğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz, her gönüllümüz bizim için tek ve çok kıymetlidir" diye konuştu.

'Hastalardaki gelişimi görünce çok mutlu oluyorsunuz'

İki yıldır LÖSEV gönüllüsü olduğunu belirten Saime Acar, “5.sınıfa giden kızım arkadaşlarıyla beraber gönüllü olmayı akıl etmişler. Ben de onun sayesinde gönüllü oldum. Onların vesilesiyle gidip çalışmaları gördük. Daha sonra gönüllü olup sahalardaki çalışmalara başladım. Aslında gönüllü olmak çok kolay çünkü vaktiniz oldukça destek veriyorsun. Aktivitelerin sonunda hastalardaki faydayı gördüğünüz zaman çok büyük bir huzur hissediyorsunuz” dedi.Etkinlik, gönüllülerin kar üzerinde özel fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

BOF Hotel ev sahipliğinde devam eden programda, LÖSEV'in çalışmalarına uzun süredir destek veren gönüllülere Yılın Üniversite FAYDA Topluluğu, Stant Gönüllüsü, LÖSEV Kulübü, Kurum Temsilcisi ve Basın Gönüllüleri kategorilerinde ödülleri takdim edildi.

Etkinlik, gönüllülerin kar üzerinde güne özel fotoğraf çekimi ile tamamlandı.