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LPG'li otomobil yandı

Bursa’nın İznik ilçesinde sürücüsünün park ettiği LPG’li otomobil yandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün park ettiği LPG'li otomobil yandı.



Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Göl Sokak'ta meydana geldi. Uzun yoldan gelen Ersin Hander 16 HAD 92 plakalı otomobilini evinin önünde park etti. Otomobilinden inip biraz uzaklaştıktan sonra araçta patlama sesi duyuldu, ardından araçta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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