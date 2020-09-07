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Lüks araç otoyolda küle döndü

Bursa’da seyir halindeki jip alev aldı.

Bursa'da seyir halindeki jip alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına çekip indiği araç küle döndü.


Olay saat 12.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunda Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Kutlu idaresindeki 34 VE 0208 plakalı lüks jipten seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı emniyet şeridine çektikten sonra yanındaki şahısla son anda araçtan inmeyi başardı. Jip bir anda alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen jipi söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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