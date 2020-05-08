İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks cipin kaza anı kamerada

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lüks cipin kontrolden çıkıp trafik lambasına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lüks cipin kontrolden çıkıp trafik lambasına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Süratle kaldırıma çarpıp havalandıktan sonra trafik lambasına çarpan sürücünün kazada burnu bile kanamadı.


Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kazada, 16 EG 045 plakalı lüks cipin sürücü F.G. hızlı bir şekilde seyrederken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç kaldırıma çarpıp havalandıktan sonra trafik ikaz lambasına çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Kaza anı saniye saniye görüntülenirken, her gün işe giden kişilerin bekleme durağı olan bölgede kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.