İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks rezidansta şok intihar...Kendini 15. kattan boşluğa bıraktı

Bursa’da bir süre konser hastalığını yendiği öğrenilen kişi, 15 katlı rezidansın en üst katından aşağıya atlayarak intihar etti.

Bursa'da bir süre konser hastalığını yendiği öğrenilen kişi, 15 katlı rezidansın en üst katından aşağıya atlayarak intihar etti.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Korupark Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen uyruklu 43 yaşındaki Refik Uygur, 15.katta yaşadığı lüks rezidansın penceresinden bilinmeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin belirlemelerine göre Uygur, olay yerinde can verdi. Uygur'un cesedi, polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Refik Uygur'un, bir süre önce kolon kanseri olduğu ve tedavi görerek hastalığını yendiğini, kendisini boşluğa bırakmadan önce cep telefonunu yola doğru fırlattığını tespit edildi. Polis ekipleri, Refik Uygur'un telefona kimle görüştüğünü ve kendisini neden boşluğa bıraktığını araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.