Macera Park Eğlencenin Merkezi Olacak

Hamitler Mahallesi'nde toplam 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera Park, koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından Bursa'da eğlencenin merkezi olacak.

Osmangazi Belediyesi, bir yandan halk sağlığı için koronavirüse karşı yoğun bir savaş verirken, bir yandan da kenti ve vatandaşların hayatlarını güzelleştirecek yatırımlara devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, salgının ardından normal yaşantılarına dönecek olan vatandaşların, özellikle de gençlerin virüssüz günlere kavuşmanın verdiği mutlulukla gönüllerince eğlenmesini sağlayabilmek için Hamitler Mahallesi'nde yer alan Macera Park inşaatındaki çalışmaları hızlandırdı. Yaz aylarında tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesis, Bursa'da eğlencenin merkezi olacak. Virüs nedeniyle aylardır evlerinde kalan vatandaşlar, salgın nedeniyle yaşanan tüm zor günleri Macera Park'ta eğlenerek unutacak.

Macera Park, ‘Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı' olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, 'merkez kule, ahşap macera parkuru zip coaster, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, serbest düşüş, fitness alanı, kır kahvesi' gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak. Ayrıca parkta bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak.

“Macera park, yaşadığımız zor günleri unutturacak”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Macera Park şantiyesini gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Hamitler Mahallesi'nde heyecan dolu bir tesisi şehre kazandırdıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bizler, bir yandan koronavirüs salgını ile başarılı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan da şehrimize değer katacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Toplam 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Macera Park, göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana uyguladığımız imar planları ile Bursa'nın en güzel mahallelerinden biri haline gelen Hamitler'e önemli bir değer katacak. Sosyal yaşam merkezi olacak bu parkımızda inşaat çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve bitmeye yaklaşıyor. Projemiz tamamlandığında burası vatandaşımızın dinlenebildiği, nefes alabildiği ve spor yapabildiği bir tesis olarak hizmete sunulacak. İnşallah, en yakın zamanda koronavirüs salgınını atlatıp güzel günlere kavuşacağız. Yeni tesisimizde doyasıya eğlenme fırsatı bularak, yaşadığımız zor günleri unutacağız” diye konuştu.