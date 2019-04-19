Maceracılar madalyalarına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Maceraya hazır mısın?' yarışmasında kazananlar madalyalarına kavuştu.

Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında yapılan parkur yarışları nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Hüdavendigâr Kent Parkı'nda hazırlanan parkurda yapılan yarışta ortaokul ve lise gruplarında kız ve erkek kategorilerinde yarışlar yapıldı. Üç gün süren yarışmaların final müsabakaları da oldukça heyecan verici geçti. Zorlu parkurda zaman yarışan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız da yalnız bırakmadı.

Gelişme çağındaki çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, çabukluk, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi kabiliyetlerini ortaya çıkarmak için yapılan yarışların lise erkekler kategorisinin şampiyonu Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Bu kategoride Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi de dördüncü oldu.

Lise kızlar kategorisinin birincisi Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi olurken, Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi ikinci, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi de dördüncü oldu.

Ortaokul erkekler kategorisinin şampiyonu Nilüfer İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu olurken, Nizam Karasu Ortaokulu ikinci, Özgün Koleji üçüncü ve Bisaş Ortaokulu dördüncü oldu. Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu kızlar kategorisinin şampiyonu olurken, Yıldırım Kavram Ortaokulu ikinci, Hoca İlyas Ortaokulu üçüncü ve Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu da dördüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere madalyalarını veren Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, “Hareket ihtiyacının ve sosyalleşmenin, kişiler arası iletişimin öneminin daha da belirginleştiği günümüzde bu açığı kapatabilmek; zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için çocuklarımızı spor faaliyetlerinde buluşturmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizdeki ortaokullarımızın 6 ve 7. sınıfları ile lise 9. sınıflardan bine yakın öğrencimizin iştiraki ile maceraya hazır mısın etkinliğini düzenledik. Dereceye öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.