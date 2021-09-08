Madalyalı atletten Gürkan'a ziyaret

Dünya U20 Şampiyonası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan millî sporcu Berke Akçam, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti.

Başkan Davut Gürkan, altın madalyalı sporcu Berke Akçam ve Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş'ı ağırladı. Gürkan, milli sporcuya hediye takdim etti. Davut Gürkan, Berke Akçam'a spor hayatında daha nice başarılar dileyerek, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye genelinde spora ve sporcuya verilen desteklerle yeni nesil için önemli adımlar atıldığını belirtti. Gürkan, Bursa'da da merkezî hükümet ve belediyelerce şehre kazandırılan spor tesisleri ve sosyal alanların gençlerin geleceğe daha sağlıklı hazırlanabilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Gürkan, her alanda olduğu gibi gelecek nesillere yapılan yatırımlar konusunda da AK Parti hükûmetleri döneminde adeta çağ atlandığını belirtti.