Madde bağımlıları hurda deposunu yaktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısu şahısların hurda deposunu yaktığı iddia edildi. Sabah saatlerinde iki madde bağımlısı şahsın kavgası sonrası başlayan yangın, mahallede korku ve paniğe sebep oldu. Hurda deposundaki yangın, başka evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Selamet Mahallesi 3. Ceviz Sokak'ta madde bağımlılarının yatıp kalktığı, içerisinde çöp ve hurdaların dolu olduğu evden sabah saatlerinde kavga sesleri yükseldi. 2 madde bağımlı kişinin tartıştığını gören mahalle sakinleri olaya müdahale etmedi. Madde bağımlı şahısların terk ettiği evden 5 dakika sonra alevler yükselmeye başladı. İçerisi çöp ve hurda dolu olan ahşap evi kısa sürede alevler sardı. Bitişik nizamdaki komşu evlerde oturan vatandaşlar, evlerinin yangından etkilenmemesi için alevlere balkonlarından bahçe hortumlarıyla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmaları devam ederken, madde bağımlısı şahıslardan dert yanan mahalle sakinleri, yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmalarını istedi.