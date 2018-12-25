Madde kullanan şahısları takip edip torbacılarını buldular

Ekipler zehir tacirliği yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri madde bağımlısı olduğu tespit edilen bir şahsı yakalayarak ifadesine başvurdu. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler şahsın peşini bırakmayarak fiziki takibe devam etti. Yapılan çalışmaların ardından şahsa uyuşturucu satan torbacıları tespit eden ekipler zehir tacirliği yapan 4 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.Y, A.Ö, H.F. ve E.A. isimli 4 şahsın ev ve arabalarında yapılan aramalarda 66 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 6 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ve kokain, uyuşturucu paketlemeye yarayan kilitli şeffaf poşetler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarda M.Y. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.A. ile H.F. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.