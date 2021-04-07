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Maden kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Harmancık ilçesinde manyazit mermer faaliyeti gösteren özel firmaya ait yükleme makinasının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde manyazit mermer faaliyeti gösteren özel firmaya ait yükleme makinasının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza sabah 09.30'da Harmancık Yolçatı mevkiinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasına ait manyazit taş oçağında ait yükleme yapan iş makinası uçurumdan yuvarlandı. İş makinası kepçe oparatörü Halil Bakar (69) iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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