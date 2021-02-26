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Maden ocaklarına İHA'lı takip

Bursa’da maden ocakları drone ile denetlenecek.

Bursa'da maden ocakları drone ile denetlenecek.


Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait droneler ile maden sahaları denetlenecek. Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde faaliyetine devam eden izin sahalarında gerçekleştirilen drone uçuşlarından elde edilen görüntüler özel bir yazılımla işlenerek 12 santimetre hata payı ile güncel arazi modeli (DEM), Ortofoto haritası (tif), Google Earth için güncel görüntü (KML), eşyükselti eğirili haritalar olmak üzere tüm güncel veriler üretildi. Denetimlerin kısa sürede ve hassasiyetle yapılmasına imkan sağlayan yöntem ilk olarak 2019 yılında Bursa ve Bilecik'te seçilen 20 maden sahasında uygulanmıştı. Seçilen pilot sahalarda, uygulamaların olumlu sonuçlar vermesi ile 2021 yılından itibaren bölge müdürlüğüne yeni başvuruların takibinde ve mevcut sahaların kontrolünde kullanılmaya başlandı.


Bu konuda teknik personelin eğitimi, 2019 yılından bu yana Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliği ile devam ediyor. İşletme müdürlükleri ekiplerince kullanılmak üzere İHA, kamera, yazılım ve donanım alındı. 2021 yılından itibaren bölgenin tamamında izleme ve kontrol sistemi kurulma çalışmaları devam edecek.

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