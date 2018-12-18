Maganda kurşunuyla yaralanan köpek sağlığına kavuştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüfekle yaralanan köpek, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde bir ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi personelinin baktığı köpek, bir ay önce kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş neticesinde yaralandı. Arıtma tesisi personeli, saçmaların isabet ettiği yaralı köpeğin durumunu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bildirdi. Barınak görevlileri, yaralı köpeği bulunduğu yerden alarak tedavisine başladı.

Sırtından saçmalar çıkarılan köpek, yaklaşık 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Görevliler yaralı köpeği dün yeniden yuvasına geri getirdi. Arıtma tesisinde Nilgün Oruçtut köpeği görevlilerden teslim aldı. Oruçtut, barınak görevlilerine teşekkür etti.