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Mağarada mahsur kalan definecilerden 4 saat sonra güzel haber

Bursa’nın İznik ilçesinde mağarada kazı yaparken jenaratör gazından zehirlenen definecilerin hayatta olduğu bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde mağarada kazı yaparken jenaratör gazından zehirlenen definecilerin hayatta olduğu bildirildi. AFAD ekipleri, 35 metre derinlikte mahsur kalan ve bazılarının karbonmonoksitten dolayı bilinç kaybına uğradığı definecileri çıkarmak için seferber olduğu bildirildi. AFAD ekipleri çalışma sonrası bir defineciyi sağlıklı şekilde yukarıya çıkarttı.


Saat 20.00 sıralarında Elbeyli Köyü Kızıltepe Mevkisi'nde dağlık ve ormanlık alanda define ararken mahsur kalan çok sayıda definecinin durumlarını bir arkadaşları jandarmaya bildirmişti. İhbar sonrası Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve kurtarma ekipleri seferber oldu.


Bölgeye 20.30 sıralarında tüm ekipler ulaşırken, zamanla yarış başladı. AFAD ekipleri oksijen bastıkları mağaraya 22.30 sıralarında özel bir düzenek yardımıyla indiler.


İznik Kaymakam Vekili ve Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, şahısların 5-6 kişi olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Şu anda irtibat kuruldu. Bazılarında bilinç kaybı var ancak hepsi hayatta. Jeneratör çalıştığı için içeride muhtemelen mazotun saldığı karbonmonoksitten zehirlenmişler. Durum muhtemelen iyi gözüküyor. Bir kişiyi çıkardık. Diğerlerine de ulaşmaya ve çıkarmaya çalışıyoruz" dedi


Bölgede çok sayıda jandarma ve 112 ekibinin hazır beklediği, AFAD'ın kurtarma çalışmasının başarıyla bitmesinin beklendiği ve mahsur kalanların hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

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