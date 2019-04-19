Mağarada mahsur kalanların hepsi kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde define kazarken mağarada jeneratörün dumanından etkilenerek mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı. 12 saattir yoğun çalışan ekiplerin yaptıkları çalışmalar günün aydınlanmasıyla birlikte havadan görüntülendi. Mağaradan çıkarılan yedi kişiden birisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe Mağarasında jandarma ekipleri, 20.00 sıralarında 7 kişinin mahsur kaldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarda jeneratörden zehirlenen ilk kişiye 23.00 sıralarında ulaşıldı. Mağaradan sağ kurtarılan Ömer Kocaekşi (35) İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaekşi'den yaklaşık 1 saat sonra Recep Er (58), mağaradan çıkartıldı. Er'den yaklaşık 1 buçuk saat sonra Mümin Sarıdoğan (60) sağ olarak çıkartıldı. Durumu ağır olan Sarıdoğan'ın yolda kalbi durdu. Yaklaşık 45 dakikalık müdahaleye rağmen Sarıdoğan hayatını kaybetti.

Daha sonra yapılan çalışmalarda Halil Sarıdoğan (39), Günay Kırbaş (46) ve engelli olduğu öğrenilen Nihat Erden (48) ile ismi öğrenilemeyen son kişi mağaradan çıkartıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte işlerini büyük titizlikle yapan kurtarma ekiplerinin çalışmaları da drone ile görüntülendi. Ayrıca İsmail T., Temel C., Harun A. ve İsa H. gözaltına alındı.