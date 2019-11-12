Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı

Bursa'da bir alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Zafer Plaza Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre alışveriş merkezinde yeni açılacak olan bir mağazanın tadilatını yapan Mustafa A. (28) isimli bir genç yüksekten düşerek yaralandı. Mustafa A.'nın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mustafa A.'yı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.