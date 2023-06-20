Mahalle Muhtarı ATV ile kaza yaptı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş depremzede vatandaşa ATV ile yardım götürürken kaza yaptı. Muhtar kazayı yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahalle muhtarı Şeref Şaş, bir depremzede aileye ev eşyasının nakliyesini bir hayırseverin kamyoneti ile sağladı. Kendisine ait ATV'sine binerek Güzelyalı trafik lambalarına yaklaştığı sırada tekerlek yerinden fırladı. Kazayı hafif yaralarla atlatan Muhtar Şaş, “Allah bizi aldığımız hayır dualar sebebiyle ailemize bağışladı. Olanca hızla akan trafikte yaşadığım kazada burnum bile kanamadan beni kurtaran Allah'ıma hamd olsun. Demek ki daha görevimiz bitmemiş. Allah kuvvet afiyet verdikçe iyiliklerimize devam edeceğiz” dedi.