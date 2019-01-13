Mahalleyi sokağa döken ve polisi peşine takan hırsız güvenlik kamerasında

Bursa'da bir gün arayla dört evi soyan ve toplam 20 bin liralık altın ve para çalan hırsız, mahalleliyi ve polisi peşine takarak kayıplara karıştı.

Olay, geçen hafta bir gün arayla Osmangazi'ye bağlı Çukurca Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam vatandaşların evlerinde bulunduğu saatlerde hırsızlık yaptığı öğrenilen şahsın son hali bir evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız, gireceği evin önüne gelip, güvenlik kamerasını fark edince geri dönüp kayıplara karıştı. Daha evvel de girdiği evlerden toplam 20 bin liralık altın ve para çaldığı öğrenilen zanlı, ertesi akşam farklı bir eve geldi. Hırsız, ev sahiplerinin bulunduğu sırada çelik kapıyı açmaya çalıştı fakat başarılı olamayınca yan tarafta bulunan mutfak camını demir levyeyle kanırtıp içeri girerek kimlik ve kartların olduğu çantayı alıp kaçtı. Bu sırada durumu fark eden ev sahipleri arkasında koşmaya başlayınca, diğer mahalle sakinleri de hırsızın peşinden koşarak tarlalarda kovalamaya başladı. Bu sırada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hırsız karanlıkta kayıplara karıştı.

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan ev sahibi Barış Sürür, "Bizim mahallemizde yaşanan bu dördüncü hırsızlık vakası. İlk komşumuzun evine girdi, iki gün geçmeden ablamın evine girdi. Biz hırsızı takip etmeye başladık, fakat gene aynı şekilde mahallemizde bulunan başka bir arkadaşımızın evine girdi. Derken bizim başımıza geldi. Ben eve girdim, saat 10.30 sıralarıydı, sonra bu geldi. Evde dört kişiydik. İlk bahçenin arka tarafında atlayarak avluya geliyor. Burada çelik kapıyı yokluyor, fakat açamayınca mutfak camına yöneliyor ve oradan girip içerisinde kimlik ve evrakların bulunduğu çantayı alıp kaçıyor. Girdiği dört evden toplam 20 bin liralık altın ve para almış" dedi.

Polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.