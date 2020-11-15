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Makas atan sürücü bir daha direksiyon başına geçemeyecek

Bursa’da makas atarak yarışan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu.

Bursa'da makas atarak yarışan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İzmir istikametine giden 16 DR 221 plakalı otomobilin makas atarak 100 kilometre hızın üzerinde seyretmesi bir başka otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Bursa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün S.C. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.C.'ye bin 228 lira para cezası kesilerek, ehliyetine el koyuldu. Sürücü, 'araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti' için psikoteknik değerlendirmeye gönderildi.

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