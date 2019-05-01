Makas atarken kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinden kaçarken ekipler kaza yerinin 100 metre aşağısında sürücüyü yakaladı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Heykel'den Ankara Caddesine seyreden Semih Ç.(19) kontrolündeki 16 U 7056 plakalı otomobil, makas attığı sırada önünde seyreden 16 DY 373 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra havalanarak takla attı. Sürücü Çıtak ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaklaşık 50 metre ters sürüklenen aracın ön camından fırlayarak yola savruldu. Araç sürücüsü Semih Ç. aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri takla atan otomobilde bulunan 2 yaralıyı ayakta tedavi ederken, polis ekipleri kaçan sürücü Semih Ç.'yi olay yerinin 100 metre aşağısında yakaladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Semih Ç. Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.