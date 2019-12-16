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Makas atmaya çalışırken duvara bindirdi

Bursa’da makas atarak araçların arasında ilerleyen otomobil sürücüsü, önce önündeki otomobile, sonra duvara çarptı.

Bursa'da makas atarak araçların arasında ilerleyen otomobil sürücüsü, önce önündeki otomobile, sonra duvara çarptı. Kaza diğer bir otomobildeki cep telefonuna saniye saniye yansıdı.


Kaza, Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 STR plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerliyordu. Önündeki otomobili sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ilk önce otomobile, sonra ise duvara çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kaza, başka bir otomobildeki vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, makas atarak ilerleyen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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