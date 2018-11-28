Makedonya Cumhurbaşkanı Fetih Müzesi'ne hayran kaldı

Bursa'yı ziyarete gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. İvanov, Fetih Müzesi'nin gördüğü en etkileyici müze olduğunu ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve eşi Maja Ivanova'yı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Yeşil bina olarak inşa edilen Fetih Müzesi'nin dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu anlatan Mustafa Dündar, 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi'ne ait olduğunu ifade etti. Müzenin iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildiğini dile getiren Dündar, kubbeyi oturtmuş oldukları 6 ayağın Bursa'da medfun 6 tane padişahı temsil ettiğini kaydetti. Kubbenin altındaki amfi sahnenin 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullandığını belirten Dündar, müzedeki İznik çinileri hakkında da Cumhurbaşkanı İvanov'a bilgiler verdi. Başkan Mustafa Dündar, daha sonra İvanov'a Osmanlı döneminin önemli hadiselerin resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Burada bulunan 16 tabloyu çok gerçekçi bulduğunu ifade eden Makedon Cumhurbaşkanı, adeta tarihi bir yolculuğa çıktığını söyledi.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, müzedeki en büyük hayranlığını ve şaşkınlığını ise kubbe bölümüne çıktığında yaşadı. Tam panoramik olmasından dolayı kubbeye çıktığında 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan Ivanov, panoramik resimde yer alan 10 bin figürün arasında âdetâ kayboldu. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihî buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen Ivanov, 692 yıl öncesinin Bursa'sına giderek Osmanlı'nın tarihe ‘merhaba' deyişine şahitlik etti.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Panorama 1326 Bursa'yı çok beğendiğini ifade ederek, “Makedonca'da ‘İlk izlenim ikinci kere elde edilmez' diye bir söz vardır. Bu ilk ziyaretimde Fetih Müzesi'nden inanılmaz etkilendim. Burası sadece bir sanat eseri değil aynı zamanda gençler için kendi tarihlerini öğrenecekleri bir okul olmuş. Geçmişi ne kadar iyi bilirsek gelecek için de o kadar doğru adımlar atabiliriz. Bu muhteşem eseri ortaya çıkaran, oluşmasına katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Bu eser sadece Bursa şehri için değil, Türkiye ve Türk halkı için gurur kaynağıdır” dedi.

Ziyaret sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, birbirlerine karşılıklı hediyeler takdim etti.