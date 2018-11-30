Makedonya Cumhurbaşkanı Mudanya Kaymakamlığı'nda

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve eşini Jandarma Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve eşinin ziyaretine Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da refakat etti. misafirlerini kapıda karşılayan Kaymakam Faik Oktay Sözer, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her ülke arasındaki dostluklarının pekişmesinde gerçekleşen ziyaretin önemine dikkat çekti.

Kaymakam Sözer, misafir cumhurbaşkanına Mudanya Tirilye evlerini konu alan rölyef bir tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı kaymakama ev sahipliği ve hediye için teşekkür ederek, gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirdi.