İhlas Haber Ajansı

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Makineye sıkışan işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana gelen olayda makineye sıkışan işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana gelen olayda makineye sıkışan işçi yaralandı.


Olay, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mehmet C. (49), lazer kesim makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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