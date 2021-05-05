Mali müşavirler aşıda öncelik istiyor

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, üst birlikleri TÜRMOB tarafından yapılan yazılı açıklamayı paylaştı. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nun mali müşavirlere aşıda öncelik tanınması gerektiğini bildirdiği açıklama şöyle: “Pandeminin en zor şartlarında bile ülkenin vergi gelirlerinin toplanması ve ekonomik politikaların hayata geçirilmesi için çalışan mali müşavirlere aşı uygulamasında öncelik verilmelidir. Pandemi boyunca 108 meslektaşımız hayatını kaybetti, bin 408'i COVID-19'dan dolayı hastalandı. Bugün itibariyle 170 meslek mensubunun tedavisi devam ediyor. 27 meslektaşımızın durumu maalesef ağır. İşletmelerin bu zorlu süreçte ayakta kalmaları ve kamu mali dengesinin bozulmaması için işletmelerle kamu arasında köprü görevi gören mali müşavirlere aşıda öncelik sağlanmalıdır.”

Risk istatistikleri devletin elinde mevcut

“Avukatlar ve diğer bazı meslek gruplarına tanınan aşı önceliğinin, mesleki riske göre belirlenmesi, aşılamanın bilimsel verilerle hakkaniyet içinde uygulanması sağlanmalıdır. Hangi meslek grubunun daha fazla risk altında olduğunun istatistikleri devletin elinde mevcuttur. Bu istatistiklere ve bilimsel verilere göre değil de baskı/menfaat gruplarının istemlerine göre aşılama yapılacak olursa, salgınla mücadelenin temeli olan toplumsal inanç, güven ve kararlılık ortadan kalkacaktır. İşletmelerimizin ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için istatistikler de dikkate alınarak pandemiden en fazla etkilenen mesleklerin başında gelen mali müşavirlere aşıda öncelik tanınması gerekmektedir. İşletmelerin yaşaması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için çalışan ve bunun sonucunda kamu maliyesine katkı sunan mali müşavirlerin görevlerini yapamamaları durumunda, bundan en büyük zararı finansmana ihtiyaç duyan kamu görecektir. Dolayısıyla, mesleki ayrımcılık ya da kayırmacılık olsun diye değil, adalet, hakkaniyet ve bilimsel gereklilik yerini bulsun diye mali müşavirlere aşıda öncelik verilmelidir.”