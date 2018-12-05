Malik Aksel'e vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü envanterine kayıtlı 14 Malik Aksel tablosu, Salt Galata Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.

Bursa'yı tüm değerleri ile geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel marka değerlerinin yanı sıra sanata ve sanatçıya da hak ettiği değeri teslim ediyor. Cumhuriyet döneminin önemli ressam ve yazarlarından Malik Aksel' in Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü envanterine kayıtlı 14 eseri, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü tarafından hazırlanan “İdealist Mektep, Üretken Atölye” sergisinde izlemime sunuldu. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan İstanbul Salt Galata Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergide Gazi Eğitim Enstitüsü'nün kurucu öğretmenlerinden Malik Aksel'in eserlerinin de yer alması sergiye ayrı bir anlam kattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yurt dışında resim alanında eğitim gören Aksel'in eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. SALT'ın Türkiye sanat tarihine ilişkin araştırmalarına yeni bir katman olarak hazırlanan ‘İdealist Mektep, Üretken Atölye' sergisi, 17 Şubat 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, SALT Galata'daki sunumunun ardından 4 Mart-7 Nisan 2019 tarihlerinde, Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Malik Aksel kimdir?

Gazi Eğitim Enstitü'nün kurucu öğretmenlerinden Malik Aksel, 1928'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak gittiği Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nde lisans eğitimini tamamladı. Aksel, 1932'de yurda dönünce Resim Öğretmen Okulu'nda çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'ne dönüştürülen okulda, ressam ve eğitici olarak önemli katkılarda bulundu. Aksel, daha sonra Çapa Eğitim Enstitüsü resim bölümünü yönetti ve bu görevinden emekliye ayrıldı. 1973'te 34. Devlet Sergisi'nde başarı ödülü kazandı. Malik Aksel, yazılarında Bursa'dan sıklıkla söz etmiş, Bursa folkloruyla da yakından ilgilenmiştir. Çocukluğundan itibaren resme büyük ilgi duyan Malik Aksel, Cumhuriyet döneminin en önemli sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.