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Malzeme ve ekipman tedariğinde online kampanya

Türkiye’nin en büyük malzeme ve ekipman tedarikçilerinden Eurometall, perakende, depo, lojistik, endüstriyel ve ofis ekipmanları alanında online alışverişe özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük malzeme ve ekipman tedarikçilerinden Eurometall, perakende, depo, lojistik, endüstriyel ve ofis ekipmanları alanında online alışverişe özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.


İşini ve iş yerini seven tüm işletmelerin yanında duran bir hizmet politikası benimseyen Eurometall, her geçen gün değişen pazar koşulları ve rekabetçi piyasa şartları ile birlikte, malzeme ve ekipman ihtiyacı bulunan birçok işletmeye geniş ürün yelpazesi ile destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.


Müşterilerin, tüm ihtiyaçlarını indirimli satın alma avantajı yakaladığı online alışverişe özel kampanyasında, Eurometall e-ticaret platformu üzerinden, seçili kategoriler ve outlet ürünler yüzde 20'ye varan indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.


Eurometall Pazarlama ve Satış Yönetmeni Emre Ergün; Eurometall markasının depolama ve lojistik sektörlerinden, perakendeye, HORECA sektöründen, temizlik sektörüne kadar benzersiz birçok sektörün ekipman ihtiyacını karşılayan bir marka olarak konumlandırıldığının altını çizerek kampanyanın yoğun ilgiyle karşılandığını belirtti.

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